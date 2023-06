CdS – Accordo vicino per Samardzic, si monitorano due centrocampisti della Liga

La partenza di Piotr Zielinski non è certa. Ciononostante, il Napoli si guarda comunque attorno per scovare il suo sostituto o comunque un giovane che possa in futuro sostituirlo (il polacco ha 29 anni). Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli sarebbe vicino a trovare un accordo per Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese con cui da tempo c’è un dialogo. Un accordo che però non è per niente certo, infatti la società monitora due giovani dalla Liga: si tratta di Gabri Veiga e Rodri Sanchez. Ecco quanto si legge dalle colonne del quotidiano sportivo.

“Con l’Udinese è avviatissimo, da mesi, il dialogo per Lazar Samardzic, l’erede naturale di Zielinski, classe 2001, una mezzala di classe e gol che il Napoli segue da tempo ma che non ha ancora bloccato – coi Pozzo c’è un rapporto d’amicizia e l’accordo non è distante – perché ha sguardi proiettati altrove, ad esempio in Spagna dove brilla, col Celta Vigo, Gabri Veiga, uno per cui De Laurentiis sarebbe pronto all’investimento se solo non esistesse una clausola alta (da 40 milioni) e gli occhi della ricca Premier (Chelsea, City e Liverpool in prima fila) a rovinare i piani. Resta sullo sfondo anche Rodri Sanchez del Betis, il “dieci” della Spagna impegnata all’Europeo Under 21″.