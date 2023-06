Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, la situazione legata ad Osimhen per ora è in stand-by. L’incontro di venerdì scorso tra ADL e l’agente del calciatore, Roberto Calenda, non ha portato a soluzioni concrete. Le parti si aggiorneranno a breve, nel frattempo il Napoli ha proposto il rinnovo fino al 2027 con ingaggio vicino ai 7 milioni e una clausola da 150 milioni. Novità attese nei prossimi giorni