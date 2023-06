L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito del futuro di Hirving Lozano, in scadenza con il Napoli per la prossima stagione. Secondo quanto riportato, il messicano sogna l’approdo in Premier League, ma al momento non è arrivata nessuna offerta. Dunque, vista la difficile situazione per un eventuale rinnovo contrattuale, il calciatore potrebbe prendere in considerazione offerte provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, o eventualmente facendo ritorno in Messico.