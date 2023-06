Sky, Marianella: “Il Chelsea è interessato a Osimhen”

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista e telecronista Sky Massimo Marianella: “La squadra del Tottenham sta attraversando un periodo di cambiamenti, con l’arrivo di un nuovo manager australiano e la possibile partenza di diversi giocatori, incluso il centravanti Kane che potrebbe trasferirsi al Manchester United, Bayern Monaco o Chelsea. Questo rappresenta una sfida per le ambizioni medio-alte della squadra”.

“Secondo le ultime notizie, il Chelsea sarebbe interessato ad Osimhen e avrebbe contattato il Napoli. Il Real Madrid sembra non essere più interessato, mentre Manchester United e PSG sono ancora in corsa per l’acquisto dell’attaccante. In caso di cessione al Chelsea si aprirà un posto anche al Tottenham”.