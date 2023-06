Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto a Radio Goal: “Hojlund al posto di Osimhen? Secondo me sarebbe perfetto per il gioco del Napoli, fisicità e velocità: può diventare un profilo importante, pur non essendo un clone di Osimhen. Mi risulta che il PSG abbia offerto 12 milioni di euro all’anno, sarebbe impossibile per il Napoli trattenerlo e De Laurentiis dovrebbe valorizzarlo al massimo. Mi piace anche Jonathan del Lille, che può diventare un altro profilo importante”.