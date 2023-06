La Gazzetta dello Sport, Milan – Luka Romero vicinissimo ai rossoneri

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe fare un’offerta per Luka Romero, attualmente in uscita a zero dalla Lazio e considerato il primo possibile acquisto ufficiale della squadra per la stagione 2023-2024. Le parti stanno negoziando da un po’ di tempo e potrebbero raggiungere un accordo nei giorni a venire.

Secondo la Rosea, il Milan sta per acquisire Romero, un giovane trequartista del 2004 che era stato definito il “nuovo Messi” in passato. Sarebbe un’aggiunta interessante al team data la sua reputazione come uno dei talenti più promettenti del calcio mondiale. Dopo aver giocato per diversi anni in Spagna, l’argentino arriva in Italia nel 2021 con grandi aspettative ma non riesce a soddisfare le attese. Nonostante abbia un passaporto spagnolo, colleziona solo 21 presenze e segna un solo gol durante la sua breve esperienza con la maglia biancoceleste della Lazio.

Romero, essendo libero da vincoli contrattuali, potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato interessante per il Milan .A livello tattico, potrebbe essere utilizzato sia come trequartista che come esterno destro d’attacco nel sistema di gioco 4-2-3-1 di Stefano Pioli.