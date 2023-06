Frosinone, il ds: “I rapporti col Napoli sono buoni. Intrecci di mercato? Vedremo se ci saranno sinergie”

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, è intervenuto a Radio Goal: “Il ritorno del Frosinone in Serie A? Siamo una piccola realtà che fa venire fuori i valori dello sport, abbiamo tanti italiani e non spendiamo i soldi degli arabi, non c’è partita con loro. Intrecci di mercato col Napoli? Gli azzurri hanno mostrato di saper fare calcio con De Laurentiis in Serie A ed in Serie B, stanno facendo cose straordinarie non avendo i fondi stranieri dietro: i rapporti sono buoni, vediamo se ci saranno delle sinergie”.