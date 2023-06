CdS – Giordano: “Garcia? Mi è sembrato molto sicuro. ADL ha avuto coraggio”

Nel corso della trasmissione Tutti Convocati, in onda su Radio 24, Antonio Giordano si è soffermato su Rudi Garcia.

Queste le parole del giornalista: “Mi è sembrato molto padrone della situazione nella conferenza stampa di presentazione. Devo dire che a De Laurentiis il coraggio non manca. Il Napoli è una squadra forte e lo è da tempo, già da tre anni a questa parte. Ora il Napoli deve parametrarsi in assenza di Giuntoli, è stato un top manager nell’ultimo triennio. Dovesse partire, come sembra, Kim e se dovesse arrivare il pazzo che offre una cifra folle per Osimhen, il Napoli reinvestirà le nuove entrate con giocatori di pari valore”.