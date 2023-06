Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter potrebbe non raggiungere il suo obiettivo di difesa a causa della cessione imminente di Kalidou Koulibaly all’Al Hilal in Arabia Saudita per 30 milioni di euro. Nonostante l’Inter avesse proposto di accogliere il giocatore in prestito con un contributo dello stipendio corrente, pari a 9 milioni di euro, la squadra non ha potuto competere con i soldi offerti dagli sceicchi.