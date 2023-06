Alvino: “ADL vuole trattenere Osimhen. I 150 milioni richiesti…”

Carlo Alvino ha parlato a Kiss Kiss Napoli della situazione di Victor Osimhen e del possibile trasferimento del giocatore. Secondo Alvino, il presidente Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cedere Osimhen e ha fissato la cifra di 150 milioni di euro per rendere praticamente impossibile la partenza del giocatore: “De Laurentiis non intende vendere Osimhen. La cifra mostruosa di cui si parla, 150 milioni di euro, è semplicemente un modo per rendere il giocatore incedibile. Se consideriamo anche l’ingaggio lordo per 5 anni, sarebbe davvero necessaria una società folle per fare un’offerta del genere, ma al momento non sembra essercene una disponibile sul mercato. Questo non è come avere una clausola di rescissione, ma piuttosto una soglia molto alta che è stata fissata per scoraggiare qualsiasi tentativo di acquisto.”