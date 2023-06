Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rimanda la sua partenza per gli Stati Uniti per concentrarsi sul mercato insieme all’allenatore Rudi Garcia. Dopo la presentazione di ieri, il nuovo duo lavorerà per consolidare il gruppo che ha vinto lo scudetto. Questo è quanto riporta il quotidiano Repubblica dopo un vertice tra i due avvenuto ieri.