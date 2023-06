Mattino – ADL vuole trattenere Osimhen, si pensa al rinnovo: la situazione

Riconosciuto come uno degli migliori centravanti in circolazione, Victor Osimhen è diventato oggetto del desiderio di diversi club europei.

Molte sono le squadre che stanno sondando il terreno per avviare una trattativa con il club partenopeo e aggiudicarsi il cartellino del nigeriano, valutato 160 milioni di euro. Dal canto suo, però, De Laurentiis non è disposto a liberarsi del giocatore e vorrebbe trattenerlo proponendogli il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2025.

Infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, quest’estate il presidente avrà un incontro con l’agente di Osimhen per studiare un piano di permanenza in azzurro dell’attaccante.