Gazzetta – Napoli, Rudi Garcia: oggi presentazione ufficiale alla stampa, le ultime

Oggi pomeriggio, nel Salone delle Feste del Museo di Capodimonte, ci sarà la presentazione ufficiale alla stampa di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli.

Questo il programma di giornata raccontato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Stamattina la colazione di Rudi Garcia a Napoli sarà con il presidente Aurelio De Laurentiis, di fronte a loro lo splendido scenario del Golfo di Napoli per far luccicare gli occhi al nuovo allenatore francese. Insieme ci sarà la compagna Francesca Brienza, che approfitterà anche per visitare anche la zona di Posillipo e vedere qualche abitazione. Fra colazione, pranzo e poi la presentazione alle 18 nella Sala delle Feste del Museo di Capodimonte, il patron e la sua nuova guida tecnica avranno tempo per confrontarsi e per plasmare i progetti sulla squadra che sarà. E se i tempi lo consentiranno visiterà anche il centro sportivo di Castel Volturno“.