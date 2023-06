L’Équipe, Pauluzzi: “Galtier al Napoli? Scelta giusta al momento giusto. Vi racconto il suo profilo”

Valentin Pauluzzi, giornalista de L’Équipe, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Galtier al Napoli? La sua storia col Psg è finita e allenare Napoli significa allenare la squadra campione d’Italia arrivata molto avanti anche in Champions League per cui è una destinazione ambiziosa. Quindi, si può pensare che sia il prossimo allenatore del Napoli, tutte le parti hanno l’interesse affinché la trattativa si chiuda. Lui o Garcia? È molto più avanti rispetto a Rudi Garcia. È da 10 anni che Galtier allena sempre e fa sempre più di quello che gli viene chiesto. È sempre stato visto come un allenatore dallo stampo italiano perché ha sempre offerto un calcio equilibrato. Parte tutto sempre dalla fase difensiva ed è molto bravo anche nella gestione del gruppo. Ha grande carattere e poi ha fatto la gavetta. Ama il 4-3-3, ma non è dogmatico, sa adattarsi ai giocatori che ha. La rosa del Napoli è completa, si è parlato tanto delle rose di Milan e Inter, si diceva fossero più forti, ma quella del Napoli è la più completa perché ti permette di esprimere un calcio diverso. Galtier è pronto per la Serie A e il suo score contro le italiane gli dà ragione. In 10 anni ha incontrato la Lazio, il Milan e la Juventus: ha vinto 3 partite, ne ha pareggiare due e ne ha persa solo una. È dal 2019 che dall’Italia mi chiedono di Galtier per cui guardano a lui da tempo e al Napoli non sfugge mai niente. Mi sento di garantire per Galtier, sarebbe una scelta giusta al momento giusto. Arriverebbe a Napoli con l’età giusta ed un bagaglio di esperienza adeguato per allenare la squadra campione d’Italia. L’unico dubbio che ho riguarda il fatto che non molti club importanti lo hanno cercato, forse perché i dirigenti nutrono qualche dubbio e per questo motivo forse è una mezza scommessa”.