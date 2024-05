Repubblica critica: “No alla Conference? Il palmares degli azzurri non è al top!”

Nella sua edizione odierna, La Repubblica critica la maggior parte dei tifosi azzurri che snobba una possibile qualificazione alla Conference League. Il motivo sarebbe il palmares troppo magro per potersi permettere il lusso di storcere il naso alla giovanissima terza competizione europea. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Da dove nasca e su cosa si appoggi questa prosopopea è però impossibile da spiegare, visto che gli azzurri non hanno un palmares da top club e dovrebbero sfruttare qualsiasi occasione per arricchire la loro bacheca, non solo il bilancio societario.

A Castel Volturno non sono ancora riusciti a smaltire la sbornia dello scudetto e hanno perso tutti il senso della realtà: dal presidente ai giocatori, fagocitando pure tre allenatori. Ma è tempo di ritornare finalmente sobri ed è auspicabile che nelle ultime tre giornate del campionato il Napoli si batta al massimo delle sue forze per non uscire dall’Europa, dopo averla sempre frequentata negli ultimi 15 anni ed essere riuscito a risalire nel ranking Uefa dalla cinquecentesima alla diciassettesima posizione. De Laurentiis ha sempre considerato questo exploit il fiore all’occhiello della sua gestione”.