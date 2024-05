L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un dato riguardante il Napoli di quest’anno. Secondo il quotidiano che la difesa del Napoli quest’anno sia stato il punto debole della squadra è cosa certa. Questo dato diventa ancor più evidente se si raffronta ai numeri del Bologna di Thiago Motta. Il Napoli subisce gol da 14 partite consecutive in Serie A. I rossoblù invece da febbraio in poi hanno mantenuto otto volte la porta inviolata e nei maggiori cinque campionati europei solo l’Arsenal ha fatto meglio in tale periodo.