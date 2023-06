Koulibaly in uscita dal Chelsea: ci pensano due italiane

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Juventus e Inter hanno messo gli occhi su Kalidou Koulibaly in uscita dal Chelsea. L’Inter è alla ricerca del sostituto di Skriniar che andrà al PSG e ha individuato nel senegalese la miglior alternativa. La questione verrà affrontata tra i due club quando si parlerà anche della permanenza o meno di Lukaku a Milano, che ha già espresso la volontà di continuare in neroazzurro. A frenare l’affare però è l’ingaggio dell’ex Napoli che è poco inferiore ai 10 milioni, cifra troppo alta per le casse dell’Inter.