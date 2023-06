Impallomeni: “Non so se Galtier è convinto di accettare, il gruppo è perfetto per Conte”

L’ex calciatore e oggi giornalista Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di Maracanà su Tmw Radio del nuovo allenatore del Napoli. Secondo il giornalista per il gruppo squadra azzurro Antonio Conte sarebbe perfetto. Queste le sue parole: “Non so dire se arriverà Galtier, leggendo in giro credo che il motivo affinché arrivi a Napoli la capacità per gestire un gruppo importante e per il suo gioco. Adl lo vedo sereno, vedremo poi cosa succederà. Non so se Galtier sia convinto di accettare Napoli. Il Napoli ha giocatori che hanno fame e voglia di migliorarsi. Conte è uno molto esigente e troverebbe una squadra operaia come piace a lui. Di Lorenzo potrebbe essere l’uomo di riferimento anche per Conte, ma anche altri. Con lui non si farebbe un salto nel buio”.