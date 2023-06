De Maggio: “Salgono le quotazioni di Galtier, ma aspettiamo la Nations League…”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha dato gli ultimi aggiornamenti sul nuovo tecnico del Napoli, ai microfoni di Radio Goal: “Ricomincio da tre, Sousa, Garcia e Galtier in cima, ma occhio a Mancini che potrebbe lasciare la Nazionale dopo la Nations League e Fonseca, suggeritomi dal mio amico Vigliotti. Da 40 allenatori iniziali ora i nomi sono 5, molto meglio. Credo nemmeno il Presidente sappia il nome del prossimo allenatore. Le mie fonti dicono che le quotazioni di Galtier sono in salita e in discesa quelle di Pauolo Sousa, sullo sfondo i nomi di Fonseca e Mancini”.