De Zerbi – Chiude le porte a un possibile ritorno in Serie A

Roberto De Zerbi ha dichiarato di non avere intenzione di lasciare la Premier League, come ha affermato in un’intervista con Bobotv, nonostante le voci che lo vogliono vicino al Napoli. “Sono completamente d’accordo con il Brighton e non ho intenzione di cambiare squadra. Ho preso un impegno e spero di tornare in Italia quando avrò l’opportunità, anche se al momento non so quando sarà possibile”.

Su Raspadori, allenato ai tempi del Sassuolo: “L’allenatore ha valutato il giocatore come un nove forte ma non perfetto, elogiando le sue abilità e sperando che diventi più esuberante in futuro. Ha anche riconosciuto il suo miglioramento sotto la guida di Spalletti”.