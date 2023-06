Inter-Manchester City – Le formazioni dell’ultimo atto della Champions League, Inzaghi con la coppia Dzeko-Lautaro

Si è arrivati all’atto conclusivo della stagione calcistica dei club europei, ad Istanbul si affrontano l’Inter di Simone Inzaghi e il Manchester City. Il club neroazzurro arriva alla finale di Champions senza i favori dei pronostici, ma in gara secca può succedere di tutto. Il Manchester City di Pep Guardiola è ancora alla ricerca della prima Champions, a cui è andato vicino contro il Chelsea 2 stagioni fa. Inzaghi decide di lasciare fuori Romelu Lukaku, schierando dal primo minuto Edin Dzeko al fianco di Lautaro Martinez. Dall’altra parte Guardiola si affida ad Erling Haaland per aggiungere un altro triplete alla sua immensa carriera da allenatore, e alla prima coppa dalle grandi orecchie per il club di Manchester. Queste le formazioni ufficiali del match:

Manchester City – Ederson; Aké; Ruben Dias; Stones; Akanji; Rodri; Bernardo Silva; De Bruyne; Gundogan; Grealish; Haaland

Inter – Onana; Bastoni; Darmian; Acerbi; Barella; Dumfries; Brozovic; Calhanoglu; Dimarco; Dzeko; Lautaro Martinez