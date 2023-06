Orsi, ex portiere e attuale opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Meret è stato tra i due migliori portieri del campionato e molte volte ha salvato il Napoli. Mi ricordo parate decisive a Milano, al Maradona contro Juve e Lecce. Per quanto riguarda il direttore sportivo, credo che Tare sia un ottimo profilo per il Napoli. Dopo 15 anni con Lotito può andare d’accordo con De Laurentiis”.