Scotto: “In tanti si sono proposti al Napoli, ecco i nomi. Contratto ricco offerto ad Italiano”

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato del prossimo allenatore del Napoli attraverso un post sui social.

Ecco le sue parole: “Dovrebbe mancare poco all’incontro tra l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano e il presidente Rocco Commisso. Aurelio De Laurentiis aspetta la scelta dell’allenatore, che comunicherà le sue intenzioni. Il Napoli gli propone un ricco contratto e un progetto a lungo termine”.

Scotto ha poi continuato: “Se l’allenatore Vincenzo Italiano dovesse decidere di andar via, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso non dovrebbe alzare muri. Le alternative restano le solite, da Galtier a Garcia, che si sarebbero proposti: così come Rafa Benitez, ma il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha fatto capire di non preferire questa soluzione. Paulo Fonseca potrebbe essere gradito ma ha un altro anno di contratto con il Lille”.