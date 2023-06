SKY – Incontro in corso tra Italiano e Barone per discutere del futuro: i dettagli

Il discorso del nuovo allenatore del Napoli è strettamente collegato al futuro di Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina, infatti, sembra essere in cima alla lista di Aurelio De Laurentiis per il dopo Spalletti. Come riporta Sky Sport, proprio in questo momento è in corso un incontro tra Italiano e Joe Barone per discutere del futuro.

Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio: “Per capire il futuro dell’ex allenatore dello Spezia, quindi, c’è un incontro in corso tra Italiano e Joe Barone. Bisognerà vedere se rimarrà a Firenze o se si potrà liberare a determinate condizioni. Rimane, comunque, certamente nella lista di De Laurentiis che però ha già ribadito di non voler pagare nessuna penale, eventualmente, per liberarlo dalla Fiorentina.“