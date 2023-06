Ravezzani: “Vi spiego qual è stato l’errore grande di De Laurentiis”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Fabio Ravezzani per parlare della situazione allenatore in casa Napoli.

Ecco le sue parole: “Per la panchina del Napoli ci sono tante ipotesi interessanti, ma allenare gli azzurri è come cavalcare una tigre. Molti sono stati disarcionati nel passato. Serve un allenatore capace di affascinare e fare il suo pubblico. Il rischio della prossima stagione è che sia una stagione normale e per il popolo napoletano potrebbe essere difficile da digerire. Sostituire Spalletti sarà quasi impossibile per chiunque, soprattutto se paragoniamo tutto a quest’ultima stagione. Lo abbiamo visto al Milan: il quarto posto di quest’anno ha quasi cancellato lo Scudetto del 2022”.

Poi ha continuato: “Inzaghi e il Napoli? Ma no, credo che resterà all’Inter qualsiasi sia il risultato di domani. Inzaghi è un allenatore capace di reggere le pressioni e tenere i toni pacati, anche nei momenti difficili. Gli interisti non lo volevano più a febbraio, ora sta ottenendo grandi risultati. Per questo serve un allenatore capace di entrare nel contesto culturale di una piazza. Giocare solo con la difesa alta come fa Italiano, a poco serve in una grande piazza. Serve qualcuno che capisca dove opera, è una scelta molto delicata. Il vero errore di De Laurentiis è stato quello di non proseguire con Luciano Spalletti. E questo può essere un errore che potrebbe pagare a caro prezzo”.

Sul futuro del Napoli: “Basterà non vendere i migliori. Trovarne un altro sarà difficile e non può andarti sempre bene, per quanto Giuntoli e ADL abbiano commesso pochissimi errori. La finale di Champions? Comunque vada sarà un successo per l’Inter, a meno che non perda 3 o 4 a zero. Sono ottimista, però: i nerazzurri sono una squadra esperta e che farà faticare il City”.