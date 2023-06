Il Mattino – Svelata la data per il nuovo tecnico, ma la fumata bianca può arrivare anche prima!

Il campionato italiano è finito da pochi giorni, il Napoli ha vinto lo scudetto già da un mese. Campionato stracciato, gli azzurri erano irraggiungibili già da marzo. Forse proprio a causa di questa vittoria con largo anticipo, la questione allenatore tiene banco da diverse settimane. Prima uno strano gelo fra De Laurentiis e Spalletti, poi la verità: la volontà del tecnico di prendersi un anno sabbatico. Dall’annuncio del presidente a Porta a Porta, è iniziato il toto allenatore. Una lista fittissima di, addirittura, 40 allenatori come rivelato da De Laurentiis. La fumata bianca può arrivare il 27 giugno. Il Mattino, però, fa presente che questa può arrivare anche prima: ogni giorno è utile per conoscere il nome del allenatore del Napoli. L’importante è non arrivare impreparati a Dimaro.