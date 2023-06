CdS – Castel di Sangro, svelata una delle 3 squadre che sfideranno il Napoli in amichevole

Ieri Aurelio De Laurentiis ha presentato il ritiro a Castel di Sangro. In compagnia del patron azzurro, nell’incantevole location di Palazzo Petrucci, c’era Angelo Caruso, il sindaco della provincia abruzzese. Il ritiro si terrà dopo quello di Dimaro e sarà dal 28 luglio all’11 agosto. Il sindaco ha rivelato che il Napoli giocherà 3 amichevoli estive. Le avversarie saranno tutte compagini straniere. La prima è presto rivelata: si tratta dell’Antalyaspor, contro la quale il Napoli ha giocato già questo inverno durante la sosta per il Mondiale. Lo rivela Il Corriere dello Sport nell’edizione di oggi 8 giugno 2023 in edicola.