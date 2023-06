Damiani: “Italiano al Napoli può fare bene, ma io preferisco un altro profilo”

A Radio Crc, è intervenuto l’ex giocatore del Napoli Oscar Damiani, per parlare del momento del club azzurro.

Ecco le sue parole: “Non è facile sostituire Spalletti e Giuntoli perché hanno vinto e fatto cose straordinarie. Detto questo, bisogna avere fiducia in De Laurentiis che certamente avrà già la sua idea circa l’allenatore che potrebbe arrivare. Spero però che l’organico resti lo stesso e sento che Osimhen potrebbe andare via. Ecco, uno come lui non lo cederei perché non esiste un attaccante come il nigeriano. Italiano lo stimo, è un ragazzo in gamba, preparato, ha carisma e mi piace”.

Damiani ha poi continuato: “Potrebbe essere una buona scelta, ma sostituire Spalletti non è semplice e quindi bisognerà anche aspettare e avere pazienza. Sul mercato è difficile trovare un allenatore come Spalletti, ci sono però giovani che possono far bene, come appunto Italiano. Si è fatto anche il nome di Benitez, preferirei un italiano perché credo che l’allenatore debba dare idee nel gioco, negli allenamenti. Se proprio devo fare un nome, mi piacerebbe De Zerbi. La cosa importante è che De Laurentiis tenga l’ossatura della squadra senza lasciar andare via quelli più importanti. Il presidente e i suoi collaboratori sapranno fare la scelta giusta”.