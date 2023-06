Orsato: “Il Napoli ha fatto un ottimo campionato. Lavoriamo per la comunicazione degli arbitri a fine gara”

Daniele Orsato, arbitro, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato a proposito della stagione appena trascorsa.

“Siamo contenti dal punto di vista arbitrale per la stagione appena conclusa, abbiamo fatto un ottimo campionato. Il Napoli ha vinto il campionato, quando una squadra vince vuol dire che ha fatto un ottimo campionato. Novità per la prossima stagione? Ci stiamo affinando e stiamo migliorando con il Var e le tecnologia e faremo sempre meglio. Trasparenza e comunicazione degli arbitri a fine partita? Sarà la strada che l’Associazione Italiana arbitri ed il nostro presidente Pacifici percorrerà ma tempi e modi non li conosco ma saranno comunicati per tempo”.