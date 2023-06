Il padre di Kvaratskhelia: “Lo scudetto del Napoli è una grande emozione, non ne esiste una migliore”

Kvicha Kvaratskhelia è stato sicuramente tra i protagonisti della fantastica annata del Napoli. Simbolo di un’intera nazione, il georgiano è stato seguito per l’intera stagione da un gran numero di connazionali allo stadio. Fiero di lui, sicuramente, suo padre Badri, che ha parlato a GeoTeam.

Ecco le sue parole: “Scudetto? Mi congratulo con tutti i fan, con il Napoli ed i suoi giocatori per questa festa e questo trionfo incredibile. Sto provando una grande emozione, ringrazio tutti i fan che hanno seguito Khvicha in questa stagione e che sono venuti da lontano per vederlo giocare. Non esiste una sensazione migliore di vedere tuo figlio vincere ed ottenere così tanto. Ho aspettato questo giorno da tanto per poter dire che il Napoli è campione d’Italia”