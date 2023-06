Quagliarella da brividi: “Chiedo scusa, mi avete visto piangere tanto…ma questi sono sogni di bambino”

Grande emozione per Quagliarella domenica sera al Maradona. Non è riuscito a trattenere le lacrime davanti alla sua gente che lo applaudiva e gli intonava cori nel giorno della sua ultima partita in blucerchiato e chi sa, forse della carriera. Il calciatore, all’indomani della partita, ha scritto un post su Instagram in cui ha parlato di quello che ha provato negli ultimi giorni e ha voluto ringraziare tutti: “Un’emozione infinita in un pugno di giorni. Il gol al Milan, gli applausi di San Siro e Udine, l’inseparabile abbraccio dei miei tifosi a Genova, la salvezza societaria della Samp, l’ultima partita al Maradona col Napoli campione d’Italia e l’omaggio dei miei concittadini. Chiedo scusa, mi avete visto piangere tanto… ma questi sono sogni che si fanno da bambini. Grazie dal cuore. Con grande affetto ricambio tutto il bene che ho avuto da ognuno di voi. Fabio”.

Ecco il post: