L’erede di Zielinski è stato scelto: si tratta del giovane talento dell’Udinese, Lazar Samardzic, che ha dimostrato di avere le capacità per giocare nella Serie A nonostante i suoi soli 21 anni. La Gazzetta dello Sport riporta che De Laurentiis potrebbe fare un’offerta di almeno 15 milioni per il giocatore seguito a lungo da Giuntoli, grazie ai buoni rapporti con la famiglia Pozzo e le operazioni felici per entrambi i club nel passato.