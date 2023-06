Mattino – Nuovo allenatore Napoli, al via i casting. Ecco i nomi in lista

Ora che il campionato è giunto al termine, Aurelio De Laurentiis può concentrarsi pienamente sulla ricerca del nuovo allenatore del Napoli.

L’edizione odierna de Il Mattino fa l’elenco dei nomi presenti sulla lista del presidente: Vincenzo Italiano in pole, seguito da Thiago Motta e Mancini. Spazio anche a Galtier (prossimo all’addio al Paris Saint-Germain) e agli svincolati Luis Enrique e Nagelsmann, entrambi in lizza per la panchina del PSG e del Tottenham. Infine, ecco il ritorno di Rafa Benitez e la sorpresa Fabio Cannavaro.