RAI – ADL: “Stadio nuovo? Via la pista d’atletica e spalti a bordocampo”

Nel corso della trasmissione “Unomattina”, in onda su Rai 1, il presidente Aurelio De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni sulla questione stadio nuovo.

Queste quanto detto ai microfoni: “I Comuni sono nella maggior parte dei casi in dissenso finanziario, non hanno dei fondi per migliorare gli stadi. Bisognerebbe fare una legge per la quale i Comuni che vogliono investire possano cedere gli stadi per 99 anni, con una legge che passi sopra la testa delle Soprintendenze, che non essendo dei professionisti calcistici mettono dei veti che sono impossibili da considerare. Oggi il calcio è diverso, si gioca anche in maniera virtuale sugli schermi. Gli stadi devono essere senza pista d’atletica, con gli spalti a bordocampo, dotati di tutte le sicurezze necessarie e soprattutto basta con questi sediolini scomodissimi, ma con delle poltrone. Allo stadio bisognerebbe arrivare tre ore prima e andarsene tre ore dopo, farlo diventare un centro familiare di convivenza“.

Poi, parentesi sulla festa scudetto di ieri sera: “Approfitto per ringraziare il grande Stefano De Martino, anche lui è un prodotto della Rai. Ringrazio anche tutti gli ospiti”.