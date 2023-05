Napoli-Sampdoria da domani disponibili gli ultimi posti riservati ai diversamente abili

La Ssc Napoli, con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha reso noto che da domani 1 giugno saranno disponibili gli ultimi posti per i diversamente abili in occasione dell’ultima partita di campionato Napoli-Sampdoria. Di seguito, il comunicato. “La SSC Napoli informa che, a partire dalle ore 15.00 di domani 1 giugno, saranno disponibili gli ultimi posti riservati agli utenti diversamente abili, per la gara Napoli vs Sampdoria che si disputerà domenica 4 giugno alle ore 18.30 alla stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario esperire preventivamente la procedura di rilascio del c.d. codice univoco (indicata al seguente link https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-diversamente-abili/), e successivamente collegarsi al link dedicato sul sito Ticketone (https://promozioni.ticketone.it/event/it/48515/90600215/napoli-vs-sampdoria-serie-a-tim)”.