Repubblica – il Chelsea fa sul serio per Conte

Il Chelsea torna su Antonio Conte. Il futuro del tecnico leccese potrebbe essere ancora una volta in Premier League.

Questo quanto riportato da la Repubblica nell’edizione odierna: Il desiderio di Conte è quello di restare in Italia, ma le piste Napoli e Milan si stanno raffreddando. Conte resta l’obiettivo di De Laurentiis, che non ha perso la speranza ma finora non ci sono stati passi avanti e il pressing del Chelsea può cambiare le carte in tavola. Il proprietario dei Blues Todd Boehly ha in testa il tecnico italiano e aspetta una risposta definitiva nelle prossime settimane. Il Chelsea farà di tutto per convincerlo ad accettare, con un’offerta molto importante a livello economico e un progetto ambizioso in sede di campagna acquisti.Napoli e Milan sperano in un colpo di coda, ma il Chelsea fa sul serio. Le sirene della Premier League non hanno lasciato mai indifferente Conte, che con il club londinese ha già vinto una Premier. I tifosi del Chelsea non hanno dimenticato il suo lavoro e sperano di vederlo sulla panchina della loro squadra nella prossima stagione