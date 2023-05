Napoli-Sampdoria sarà diretta da Feliciani di Teramo. La designazione completa

L’associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni per quanto riguarda la trentottesima e ultima giornata di Serie A. Per l’occasione, il Napoli sfiderà la Sampdoria nel giorno di domenica alle ore 18:30, prima di celebrare la festa scudetto. L’arbitro designato per questa sfida è Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. A presiedere il Var invece sarà Valerio Marini della sezione di Roma 1. Di seguito, la designazione completa.

NAPOLI – SAMPDORIA h. 18.30

FELICIANI

LIBERTI – PALERMO

IV: MAGGIONI

VAR: MARINI

AVAR: RAPUANO