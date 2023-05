Accardi al Napoli? Parla Corsi: “Al momento non ha proposte ed ha due anni di contratto”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è stato intervistato a Il Messaggero, dove ha parlato della situazione legata al direttore sportivo Pietro Accardi, nel mirino del Napoli per rimpiazzare la possibile partenza di Cristiano Giuntoli. “Al momento di concreto non ha nulla e nel momento in cui riceverà una proposta ne parlerà sicuramente con me. Ritengo che sia il nostro valore aggiunto e ha ancora 2 anni di contratto. Non è che l’Empoli vuole subire certe situazioni senza far valere le sue ragioni. Noi vorremmo evitare certi addii, quindi faremo il possibile affinché non avvengano”.