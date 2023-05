Non ce l’ha fatta purtroppo il Napoli primavera, che perdendo oggi contro l’Inter è ufficialmente retrocessa in Primavera 2. L’inter si è imposta in casa degli azzurrini per 2-1 condannandoli così alla retrocessione. Saltato il Playout contro l’Atalanta per la differenza di 10 punti in classifica che ha salvato i bergamaschi.