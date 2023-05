SportMediaset, oggi, nella sua edizione delle 13, ha fatto il punto sulla panchina del Napoli e su chi potrebbe prendere il posto di Luciano Spalletti a fine stagione.

Per l’emittente televisiva, Aurelio De Laurentiis sta valutando la possibilità di prendere Luis Enrique, ma in caso contrario il presidente batte le piste che portano a Thiago Motta e Vincenzo Italiano.

In particolare, in caso in cui la scelta dovesse essere quella del mister della Fiorentina, i rapporti tra club sono fantastici, ottimi, e non sarebbe un problema liberare il mister.

Secco no di De Zerbi, che ha ribadito anche in una telefonata con De Laurentiis la volontà di restare al Brighton, mentre ha perso quote l’ipotesi Gasperini, come quella di Rafa Benitez, che non mette d’accordo tutti in società.