Luis Enrique, in questo momento, è sicuramente un nome papabile per allenare la squadra azzurra l’anno prossimo, che sarà orfana di Luciano Spalletti.

ADL lavora sempre su più tavoli, per cui è difficile sapere o pensare se effettivamente sia il suo primo obiettivo, ma quel che è certo è che il tecnico lusitano piace e anche tanto.

Fra le due parti ci sono dei contatti, e ADL potrebbe mettere in campo e garantire delle cose che potrebbero portare il tecnico spagnolo ad accettare il Napoli.

Il presidente sarebbe pronto a garantire che l’anno prossimo il tandem Kvara-Osi non sarà in nessun modo, ma in nessun modo separato, dunque entrambi potrebbero restare a Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport.