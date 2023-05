Galluccio sul post-Spalletti: “Nomi clamorosi, ma la scelta migliore è un’altra”

Ormai la decisione di lasciare Napoli, da parte di Luciano Spalletti, sembra certa. A questo proposito, l’ambiente napoletano sta già cercando il sostituto perfetto per il tecnico toscano. A questo proposito, il giornalista Gabriele Galluccio ha eletto il suo candidato in un articolo su Libero.

Ecco quanto ha scritto: “La grande festa e Luciano Spalletti sono già il passato, adesso Napoli attende al varco De Laurentiis, le cui prossime mosse determineranno il futuro e l’ambizione del club. Al momento se c’è un favorito per la panchina, è solo nella testa del presidente: fiumi d’inchiostro si sprecano per i nomi di possibili candidati, anche perché questa squadra ha guadagnato un rispetto tale in campo internazionale che può essere accostata pure a nomi clamorosi Jurgen Klopp e Luis Enrique“.

Poi Galluccio ha continuato: “Vincenzo Italiano è invece il nome meno attraente tra quelli accostati al Napoli e forse anche per questo potrebbe rivelarsi la scelta migliore. È un tecnico giovane, preparato e ambizioso, con un’identità di gioco moderna e spregiudicata. In più vanta a suo favore il fatto che finora abbia sempre superato le aspettative: la promozione in B al primo anno col Trapani, la doppietta promozione-salvezza in A con lo Spezia, il settimo posto all’esordio con la Fiorentina e le due finali di coppa al secondo anno. Un crescendo che potrebbe convincere De Laurentiis a scommettere su di lui: anche se uno o due pezzi pregiati – leggasi Kim e Osimhen – dovessero essere venduti, Italiano avrebbe comunque in mano la squadra più forte che gli sia capitata e potrebbe stupire”.