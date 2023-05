La Repubblica – Giuntoli deve liberarsi al più presto: la Juve non attenderà ancora per molto

Giuntoli dovrà liberarsi quanto prima dal Napoli se vorrà diventare il nuovo direttore sportivo del Napoli.

L’ex Carpi non ha ancora trovato un accordo con ADL per liberarsi dal Napoli e, secondo quanto è stato riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, la situazione sarebbe ancora in stand-by: “Palla quindi a Giuntoli, che dovrà liberarsi quanto prima per non costringere il club a imboccare una strada alternativa. Perché i nomi non mancano, anche se la scelta di Francesco Calvo, responsabile dell’area tecnica, è ferma sul dirigente campione d’Italia, decisione che non ha trovato in Allegri il principale sostenitore. Il tecnico spinge per una soluzione alternativa, che si tratti di Massara del Milan o Rossi del Sassuolo, con cui ha lavorato in passato”.