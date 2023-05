De Maggio: “Tra i nomi c’è anche Inzaghi, ma ha lo stesso problema di Conte e Gasperini”

Il futuro di Spalletti è sempre più incerto e per questo sempre più nomi vengono accostati al Napoli. Valter De Maggio ha provato a fare chiarezza a Radio Kiss Kiss Napoli.

Ecco le sue parole: “Mi dicono che il patron azzurro abbia al primo posto Luis Enrique per sostituire Luciano Spalletti, poi c’è Vincenzo Italiano. Ma arrivano spifferi e dicono che stia seguendo con attenzione anche le evoluzioni inerenti a Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter, però, avrebbe lo stesso problema di altri due tecnici seguiti dagli azzurri”.

De Maggio ha poi concluso: “Inzaghi dietro fa la difesa a tre, proprio come Conte e Gasperini. Quindi sarebbe un problema per il Napoli adattarsi a quel tipo di calcio. Per questo penso che non sia un’ipotesi fattibile, quella di vedere Simone Inzaghi sulla panchina della squadra partenopea al posto di Mister Luciano Spalletti. Staremo a vedere, ma non credo arrivi lui se il tecnico dovesse confermare l’addio e salutare il Napoli”.