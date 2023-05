Rinnovo Rrahmani, depositato il contratto: i dettagli dell’accordo

Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, il Napoli ha depositato un contratto importante. Si tratta del rinnovo del contratto di Amir Rrahmani, e adesso manca solo il comunicato del club.

Ecco quanto si legge su GianlucadiMarzio.com: “Il difensore kosovaro ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027. Il contratto avrà anche un’opzione di rinnovo automatico per la stagione 2027/28. Quindi l’accordo può essere virtualmente valido per cinque anni”.

In casa Napoli regna l’incertezza, quindi gli azzurri vogliono partire dalle certezze, rinnovando i calciatori che faranno sicuramente parte della squadra il prossimo anno. Ecco perché il rinnovo di Rrahmani non è il primo e non sarà nemmeno l’ultimo.