Tuttosport – Giuntoli vuole cambiare aria, ma non è il momento di parlare con ADL

Tuttosport, torna a parlare del Napoli e del futuro di Cristiano Giuntoli. Questo quanto evidenziato:

“Cristiano Giuntoli vuole andare alla Juventus ma sa benissimo che questo non è in alcun modo il momento giusto per andare dal presidente del Napoli per discutere il proprio addio. Lo conosce benissimo, dopo otto anni di frequentazioni quotidiane, e sa che le dinamiche devono seguire tempistiche logiche e ben definite. In questo momento, infatti, la priorità di De Laurentiis è l’ingaggio di un allenatore che sostituisca Luciano Spalletti”.