La Juventus ha puntato in maniera forte e decisa Teun Koopmeiners, jolly tuttofare del centrocampo di Gianpiero Gasperini nell’Atalanta. Come riportato da SportMediaset, per il calciatore obiettivo anche del Napoli di De Laurentiis, la Vecchia Signora è pronta ad aumentare l’offerta fatta al club bergamasco. La prima offerta dei bianconeri era di 45 milioni, mentre questa volta è pronta a spingersi a 50 milioni.