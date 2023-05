CdM – Luis Enrique stimolato dal progetto Napoli

Luis Enrique è stato accostato al Napoli. L’ex ct della nazionale spagnola, secondo Corriere dello Sport, avrebbe ricevuto un’offerta dal Napoli (leggi qui). Intanto, il Corriere del Mezzogiorno fa sapere che Luis Enrique avrebbe fatto sapere che sarebbe stimolato dal progetto Napoli e avrebbe addirittura rifiutato l’offerta del Chelsea.

