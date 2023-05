Compleanno De Laurentiis, gli auguri di Hamsik: “Ciò che hai fatto rimarrà per sempre”

Tra i tanti ad aver fatto gli auguri ad Aurelio De Laurentiis per i suoi 74 anni compiuti ieri, c’è anche l’ex storico capitano del Napoli Marek Hamsik. Lo slovacco, nonché uno dei calciatori più amati dai tifosi azzurri, ha voluto fare i complimenti al patron azzurro per il coronamento dell’esperienza a Napoli.

Ecco il messaggio dell’ex capitano del Napoli: “Ti volevo fare immensi complimenti per la vittoria dello scudetto, avete scritto la storia di questa squadra, di questa società, di questa città. Avete fatto una cosa incredibile che rimarrà per sempre. E poi auguri di buon compleanno. Continua con questo splendido lavoro con la squadra che lotta sempre per Champions, coppe e scudetto”.