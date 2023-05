Grava: “Gaetano? Ha realizzato il suo sogno. Questa stagione gli è servita per imparare da chi più esperto”

Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile della Ssc Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare di Gianluca Gaetano.

“Gaetano? È un ragazzo in primis tifoso del Napoli, quindi vincere nella tua città e sentire il boato dopo un tuo gol è bellissimo. È un sogno che aveva da bambino e credo che l’abbia realizzato. Averlo avuto nel nostro settore giovanile è un onore, ne ha fatte tante di giocate come visto contro l’Inter. Gaetano come Antonio Juliano? In passato lo vedevamo alla Marek Hamsik, da mezz’ala. Questa stagione gli è servita per imparare da giocatori più esperti, è stata la scelta giusta al di là della vittoria dello scudetto che è un qualcosa di stupendo e che resterà nella storia. Settore giovanile? Oltre Gaetano, non dimentichiamo Zerbin, Idasiak e Marfella che hanno fatto parte della rosa anche se non hanno trovato enorme spazio. Anche questa è una soddisfazione per l’intero settore giovanile. Può essere un traino per tanti ragazzi, in un attimo si sale sul treno giusto e ci si ritrova a vincere lo scudetto rimanendo nella storia”.